Журналист Валентин: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после чемпионата мира 2022 года возглавит сборную Франции. Об этом сообщил журналист Серхио Валентин.

"Полтора года назад, когда Зидан уходил из "Реала", я говорил, что он не будет тренировать никакой клуб в ожидании сборной Франции. Сегодня ожидание закончилось: Зинедин Зидан возглавит Францию после чемпионата мира", — написал он в "Твиттере".

На этом посту он сменит Дидье Дешама, который руководит сборной с 2012 года. При этом на кадровое решение не повлияют результаты французской команды на ЧМ.