Журналист Валентин: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после чемпионата мира 2022 года возглавит сборную Франции. Об этом сообщил журналист Серхио Валентин.
"Полтора года назад, когда Зидан уходил из "Реала", я говорил, что он не будет тренировать никакой клуб в ожидании сборной Франции. Сегодня ожидание закончилось: Зинедин Зидан возглавит Францию после чемпионата мира", — написал он в "Твиттере".
На этом посту он сменит Дидье Дешама, который руководит сборной с 2012 года. При этом на кадровое решение не повлияют результаты французской команды на ЧМ.
Напомним, ранее ФИФА перенесла старт чемпионата мира в Катаре на один день — с 21 на 20 ноября. В матче – открытии турнира сыграют сборные Катара и Эквадора, он начнётся в 19:00.
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