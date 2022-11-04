Овечкин назвал крутым достижением 786-ю шайбу в составе "Вашингтон Кэпиталз"

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал крутым новое достижение в истории лиги. Недавно он продублировал рекорд канадца Горди Хоу по числу голов в карьере за один клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ.

"Да, очевидно, что это огромное достижение. Всю свою карьеру я провёл в "Вашингтоне". Я сравнялся с легендой, это довольно большое число шайб, это довольно крутое достижение", — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

После матча Овечкина поздравил с достижением сын Горди Хоу Марк. Он заявил, что отец был лучшим игроком в целом, но российский хоккеист, по его мнению, самый чистый снайпер, который только есть в этой игре.