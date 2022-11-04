"Пока наслаждайся": Махачев ответил согласием на поединок с лучшим бойцом UFC Волкановски

Российский боец Ислам Махачев, обладающий чемпионским поясом UFC в лёгком весе, заявил, что готов провести поединок против лучшего бойца промоушена — австралийца Александра Волкановски.

"Как только я получу контракт, я подпишу его, не переживай. Пока наслаждайся своим первым местом в рейтинге", — написал Махачев в "Твиттере" в ответ на призыв Волкановски "сделать это".

Австралиец является чемпионом UFC в полулёгком весе и первым номером рейтинга вне зависимости от весовой категории.