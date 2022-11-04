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4 ноября, 13:59

"Пока наслаждайся": Махачев ответил согласием на поединок с лучшим бойцом UFC Волкановски

Россиянин Махачев согласен провести поединок с лучшим бойцом UFC Волкановски

Российский боец Ислам Махачев, обладающий чемпионским поясом UFC в лёгком весе, заявил, что готов провести поединок против лучшего бойца промоушена — австралийца Александра Волкановски.

"Как только я получу контракт, я подпишу его, не переживай. Пока наслаждайся своим первым местом в рейтинге", — написал Махачев в "Твиттере" в ответ на призыв Волкановски "сделать это".

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Австралиец является чемпионом UFC в полулёгком весе и первым номером рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Напомним, Ислам Махачев 22 октября "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в лёгком весе. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гейджи. Спортсмен прибыл в родной Дагестан с чемпионским поясом. Его встретили родные и близкие, а также сам глава республики Сергей Меликов.

Обложка ©

Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC

Никита Осипов

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