"Пока наслаждайся": Махачев ответил согласием на поединок с лучшим бойцом UFC Волкановски
Россиянин Махачев согласен провести поединок с лучшим бойцом UFC Волкановски
Российский боец Ислам Махачев, обладающий чемпионским поясом UFC в лёгком весе, заявил, что готов провести поединок против лучшего бойца промоушена — австралийца Александра Волкановски.
"Как только я получу контракт, я подпишу его, не переживай. Пока наслаждайся своим первым местом в рейтинге", — написал Махачев в "Твиттере" в ответ на призыв Волкановски "сделать это".
Австралиец является чемпионом UFC в полулёгком весе и первым номером рейтинга вне зависимости от весовой категории.
Напомним, Ислам Махачев 22 октября "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в лёгком весе. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гейджи. Спортсмен прибыл в родной Дагестан с чемпионским поясом. Его встретили родные и близкие, а также сам глава республики Сергей Меликов.
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