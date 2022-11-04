Путин посмертно наградил орденами Мужества замглавы Администрации Бердянска и его супругу

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества заместителя главы Администрации Бердянска Олега Бойко и его супругу Людмилу. Отметим, что женщина была председателем городской территориальной избирательной комиссии.

В указе главы государства, который размещён на официальном портале правовой информации, сказано, что супруги награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Напомним, что они были убиты в июне этого года украинскими военными.