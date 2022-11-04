НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 15:51

Путин посмертно наградил орденами Мужества замглавы Администрации Бердянска и его супругу

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества заместителя главы Администрации Бердянска Олега Бойко и его супругу Людмилу. Отметим, что женщина была председателем городской территориальной избирательной комиссии.

В указе главы государства, который размещён на официальном портале правовой информации, сказано, что супруги награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Напомним, что они были убиты в июне этого года украинскими военными.

Российских десантников наградили за мужество и героизм в зоне спецоперации

Российских десантников наградили за мужество и героизм в зоне спецоперации

Ранее Лайф писал, что по указу Путина 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты награждена орденом Жукова. Согласно документу, бригаду отметили за массовый героизм в боях.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров