Путин: Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет

Историки пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие отечественной атрибутики для детей: сейчас на прилавках в магазинах — сплошные Бэтмены и Спайдермены. Глава государства согласился с этим и отметил, что патриотизм не возникает сам по себе, это результат длительного воспитательного процесса, начиная с детского сада.

"Внешняя атрибутика, конечно, очень важна, но она не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная с детского сада. Бэтмен известен, а какой-то наш богатырь — нет. Ну вот это должно быть в мультиках, фильмах, литературе детской. Это нужно мультиплицировать, нужно опираться на это", — сказал российский лидер на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.