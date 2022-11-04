Путин: Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет
Историки пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие отечественной атрибутики для детей: сейчас на прилавках в магазинах — сплошные Бэтмены и Спайдермены. Глава государства согласился с этим и отметил, что патриотизм не возникает сам по себе, это результат длительного воспитательного процесса, начиная с детского сада.
Путин прокомментировал известность Бэтмена среди российских детей. Видео © LIFE
"Внешняя атрибутика, конечно, очень важна, но она не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная с детского сада. Бэтмен известен, а какой-то наш богатырь — нет. Ну вот это должно быть в мультиках, фильмах, литературе детской. Это нужно мультиплицировать, нужно опираться на это", — сказал российский лидер на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.
Ранее Путин призвал внимательнее выстраивать преподавание истории России в школах и вузах. Он также отметил, что вопросы образования и технологий чрезвычайно важны, но в первую очередь нужен потенциал.
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