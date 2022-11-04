НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 15:41

Путин: Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет

Историки пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие отечественной атрибутики для детей: сейчас на прилавках в магазинах — сплошные Бэтмены и Спайдермены. Глава государства согласился с этим и отметил, что патриотизм не возникает сам по себе, это результат длительного воспитательного процесса, начиная с детского сада.

Путин прокомментировал известность Бэтмена среди российских детей. Видео © LIFE

"Внешняя атрибутика, конечно, очень важна, но она не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная с детского сада. Бэтмен известен, а какой-то наш богатырь — нет. Ну вот это должно быть в мультиках, фильмах, литературе детской. Это нужно мультиплицировать, нужно опираться на это", — сказал российский лидер на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.

Путин заявил об искажении истории в угоду западной либеральной конъюнктуре

Путин заявил об искажении истории в угоду западной либеральной конъюнктуре

Ранее Путин призвал внимательнее выстраивать преподавание истории России в школах и вузах. Он также отметил, что вопросы образования и технологий чрезвычайно важны, но в первую очередь нужен потенциал.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров