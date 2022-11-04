Путин призвал внимательнее выстраивать преподавание истории России в школах и вузах

Россия является уникальной цивилизацией, поэтому необходимо самым тщательным образом выстраивать преподавание истории страны в школах и вузах. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства.

"Россия формировалась как единая крупная мировая держава, как многонациональное и многоконфессиональное государство. И в этом её особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура. Безусловно, мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нам выстраивать преподавание этого предмета", — сказал российский лидер.

Он также отметил, что вопросы образования и технологий чрезвычайно важны, но в первую очередь нужен потенциал. В качестве примера Путин привёл Индию с её целеустремлённым народом, обладающим "драйвом внутреннего развития". По словам президента, индусам с их потенциалом ещё удастся добиться "выдающихся результатов".