Путин: Россия помнит, какой тяжелейшей ценой был побеждён нацизм в 1945 году

Россия продолжает помнить, какой тяжелейшей ценой был побеждён нацизм во времена Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи в честь десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Путин: Россия помнит, какой ценой был побеждён нацизм в 1945 году. Видео © LIFE

"Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоёвана тогда победа над нацизмом", — подчеркнул он.

Президент также назвал непростой нынешнюю ситуацию между РФ и Украиной. По словам российского лидера, очень горько осознавать, что сейчас противостояние идёт внутри одного народа.