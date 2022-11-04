Путин: Россия помнит, какой тяжелейшей ценой был побеждён нацизм в 1945 году
Россия продолжает помнить, какой тяжелейшей ценой был побеждён нацизм во времена Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи в честь десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Путин: Россия помнит, какой ценой был побеждён нацизм в 1945 году. Видео © LIFE
"Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоёвана тогда победа над нацизмом", — подчеркнул он.
Президент также назвал непростой нынешнюю ситуацию между РФ и Украиной. По словам российского лидера, очень горько осознавать, что сейчас противостояние идёт внутри одного народа.
Ранее Путин назвал неизбежным столкновение РФ с неонацистским украинским режимом. По его словам, если бы в феврале текущего года не были предприняты действия, то случилось бы всё то же самое, только с худших для Москвы позиций.
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