Путин заявил, что Россия всегда уважительно и тепло относилась к украинскому народу
Несмотря на сегодняшнее противостояние, РФ всегда с уважением и теплотой относилась к народу Украины. Это остаётся и по сей день, заявил президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", — сказал он.
Ранее Путин заявил, что попытки Запада выбить почву из-под ног России обречены на провал. По его словам, западные страны не смогут лишить страну побед, которых достигли наши предки.
LIFE