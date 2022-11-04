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4 ноября, 14:09

Путин заявил, что Россия всегда уважительно и тепло относилась к украинскому народу

Несмотря на сегодняшнее противостояние, РФ всегда с уважением и теплотой относилась к народу Украины. Это остаётся и по сей день, заявил президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", — сказал он.

Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду нашей страны

Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду нашей страны

Ранее Путин заявил, что попытки Запада выбить почву из-под ног России обречены на провал. По его словам, западные страны не смогут лишить страну побед, которых достигли наши предки.

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LIFE

Светлана Оперук

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