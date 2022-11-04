Путин заявил, что Россия всегда уважительно и тепло относилась к украинскому народу

Несмотря на сегодняшнее противостояние, РФ всегда с уважением и теплотой относилась к народу Украины. Это остаётся и по сей день, заявил президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", — сказал он.