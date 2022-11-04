Путин: Попытки Запада выбить почву из-под ног России обречены на провал

Попытки лидеров западных стран выбить почву из-под ног России обречены на провал, они не смогут лишить страну побед, которых достигли наши предки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"И сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, неспособны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", — сказал российский лидер.