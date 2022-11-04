Путин: Попытки Запада выбить почву из-под ног России обречены на провал
Попытки лидеров западных стран выбить почву из-под ног России обречены на провал, они не смогут лишить страну побед, которых достигли наши предки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"И сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, неспособны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", — сказал российский лидер.
Ранее Путин выступил с посланием к жителям Запада, заявив, что Россия не является их врагом. На пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября президент подчеркнул, что наша страна на протяжении десятилетий делала всё для укрепления отношений с западными странами.