Пенсионерки и домохозяйки из Петербурга шьют носилки для спасения военнослужащих

Сотни женщин из самых разных уголков России объединились в волонтёрское движение "Золотые руки ангела" и изготавливают тактические носилки для военнослужащих. Газета "Петербургский дневник" рассказала об отделении "Ангелов" в Северной столице.

Координатором выступает Влада Высоцкая. Женщина призналась, что её муж, в прошлом санинструктор, активно участвует в помощи Донбассу, закупая печки, палатки и технику. Сама же Высоцкая была домохозяйкой и шила платья.

"Посмотрев видео, я поняла, что парней надо спасать. Шли городские бои, и чем быстрее их вытащишь, тем больше шансов. Знала, что в армии таких носилок нет, есть с жердями, громоздкие, неповоротливые. Посмотрела видео и подумала, что справлюсь, сошью эти носилки", — рассказала координатор.

Позднее через "Телеграм" к движению начали подключаться всё новые и новые люди. Многие решились поучаствовать в создании таких носилок, потому что не могут оставаться в стороне. Через время помогли и городские власти, выделив удобное помещение. А региональное отделение "Единой России" закупило швейные машинки и другую технику. Также в скором времени заработают ещё две точки — в районе Гостиного Двора и на Приморской.

Носилки носят имя "Фома 180", ведь эту конструкцию разработал инструктор учебного центра "Территория безопасности" Фома Киняев. По словам мужчины, который просит называть себя именно этим именем, идея создания таких носилок пришла к нему после того, как он увидел подобное снаряжение на снабжении французского Иностранного легиона.