В Минобороны Китая заявили о подготовке к войне

Армия Китая готовится к войне и решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, комментируя доклад о стратегии национальной обороны США.

"Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил", — сказал он.

Кэфэй подчеркнул, что остров принадлежит республике, а тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, которая не терпит внешнего вмешательства. По словам представителя военного ведомства, Соединённые Штаты выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем". Это, считают в Минобороны, нарушает суверенитет и территориальную целостность страны, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.