В Минобороны Китая заявили о подготовке к войне
Минобороны Китая: Армия готовится к войне и выступает против независимости Тайваня
Армия Китая готовится к войне и решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, комментируя доклад о стратегии национальной обороны США.
"Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил", — сказал он.
Кэфэй подчеркнул, что остров принадлежит республике, а тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, которая не терпит внешнего вмешательства. По словам представителя военного ведомства, Соединённые Штаты выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем". Это, считают в Минобороны, нарушает суверенитет и территориальную целостность страны, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Напомним, в ходе открытия XX съезда Компартии Китая 16 октября Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. А 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на площадке "Валдая" и заявил, что Москва по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, а посещение острова высшими должностными лицами США воспринимает как провокацию. Путин также выразил мнение, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Провокацию вокруг Тайваня он назвал одним из примеров такого искусственного обострения.
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