Диетолог раскрыл, что объединяет мясо, морскую капусту и бананы

К стрессам, недостатку сна, нарушению в рационе питания приводит дефицит некоторых веществ. Врач рассказал, как с помощью их восполнения можно забыть об излишней усталости.

Наше настроение напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме, и их уровень можно сбалансировать с помощью определённых продуктов. Об этом Лайфу рассказал консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" врач-диетолог Александр Андреев.

Чем меньше серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже настроение, уточнил доктор. Их дефицит может появиться из-за стресса, недостатка сна, а также нарушения в рационе питания.

По словам диетолога, хорошее настроение помогут поддержать такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, поскольку они являются источником витамина B12. А аминокислота тирозин повышает уровень допамина в организме. Морская капуста, по словам врача, содержит большое количество витаминов группы B, они помогают в работе надпочечников: за счёт сбалансированного уровня адреналина можно будет забыть об излишней усталости и плохом настроении.

Не менее полезны бананы, в которых содержатся фосфор, калий, магний и железо. Но самое главное преимущество этих фруктов — триптофан, который организм человека и переработает в серотонин. Также богаты этим веществом овсяная и гречневая каши, кроме того, они выравнивают уровень сахара в крови. А жирные кислоты омега-3, которые помогают в работе клеток мозга, можно найти в орехах.