Британец вылечился от коронавируса спустя рекордные 411 дней

59-летний житель Великобритании вылечился от коронавируса спустя 411 дней. По данным телеканала Sky News, это стало рекордом в стране и, вероятно, в мире.

Известно, что до болезни у мужчины была ослаблена иммунная система, к тому же он пережил трансплантацию почки. Впервые анализы показали наличие инфекции в декабре 2020 года. Эта ситуация сохранялась до января этого года, несмотря на исчезновение симптомов. В какой-то момент врачи поняли, что у британца был ранний вариант штамма CoViD-19 из Ухани.

"Медики смогли вылечить его "Регенероном", тем же лекарственным коктейлем, который помог [экс-президенту США] Дональду Трампу бороться с болезнью. Та же команда лечила пациента с сопутствующим заболеванием, который умер после положительного результата теста в течение 505 дней", — сообщил Sky News.

Специалисты из больницы Святого Томаса в Лондоне, где и находился пациент, уверяют, что другой подобный случай нигде не зафиксирован документально.