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4 ноября, 09:03

В России за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 6149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в медучреждения госпитализировано 1233 человека. Это на 0,2% меньше, чем днём ранее, сообщил портал "Стопкоронавирус.рф".

Больше всего случаев заражения за сутки в Москве — 757. Ни одного инфицированного не выявили в Республике Алтай.

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

Также в России подтверждён 71 случай летального исхода из-за ковида. Вместе с тем выздоровело 9259 человек. Это на 5,3% меньше, чем было 3 ноября. Всего в РФ зафиксировали 21 453 667 случаев CoViD-19.

Ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА и председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьёв заявил о том, что новые мутации ковида и низкие показатели по вакцинации ставят под вопрос скорое окончание пандемии.

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Getty Images / Future Publishing

Илья Суриков
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