В России за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 6149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в медучреждения госпитализировано 1233 человека. Это на 0,2% меньше, чем днём ранее, сообщил портал "Стопкоронавирус.рф".

Больше всего случаев заражения за сутки в Москве — 757. Ни одного инфицированного не выявили в Республике Алтай.

Также в России подтверждён 71 случай летального исхода из-за ковида. Вместе с тем выздоровело 9259 человек. Это на 5,3% меньше, чем было 3 ноября. Всего в РФ зафиксировали 21 453 667 случаев CoViD-19.