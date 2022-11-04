Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
В километре от белорусско-украинской границы гомельские пограничники перехватили беспилотник Незалежной. Об этом сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.
Гомельские пограничники перехватили украинский дрон. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Пограничники принудительно посадили дрон 2 ноября, он направлялся на территорию страны со стороны Украины. Данные с карты памяти квадрокоптера подтвердили, что его использовали украинские военные на границе.
"Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует о том, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", — сказано в сообщении белорусской погранслужбы.
Сейчас по данному факту проводят дополнительную проверку.
Ранее Лайф рассказывал о том, что глава холдинга "Калашников" Алан Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в российские войска.
Telegram / Пограничный комитет Беларуси