Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

В километре от белорусско-украинской границы гомельские пограничники перехватили беспилотник Незалежной. Об этом сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.

Гомельские пограничники перехватили украинский дрон. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Пограничники принудительно посадили дрон 2 ноября, он направлялся на территорию страны со стороны Украины. Данные с карты памяти квадрокоптера подтвердили, что его использовали украинские военные на границе.

"Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует о том, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", — сказано в сообщении белорусской погранслужбы.

Сейчас по данному факту проводят дополнительную проверку.