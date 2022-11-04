"Враг должен быть побеждён": Ветераны в День народного единства пожелали победы участникам СВО

Ветераны Великой Отечественной войны поздравили участников специальной военной операции на Украине с Днём народного единства. Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" подготовило специальный праздничный ролик с их участием.

Ветераны поздравили участников СВО с Днём народного единства. Видео © Движение "Волонтёры Победы"

Ветераны пожелали российским военным победы и напомнили, что их служба сейчас — это не только долг, но и почётная обязанность.

"Дорогие ребята, мы гордимся вами, вы настоящие строители своей жизни и защитники Родины. Мы поздравляем вас с праздником единства и желаем вам победы, ждём вас с победой. А пока вперёд и с песней", — сказала ветеран Великой Отечественной войны, младший лейтенант медицинской службы Лидия Горкуша.

Другой участник войны, штурман самолёта Пе-2 Евсей Рудинский, напомнил солдатам, что они защищают честь Родины. А ветеран ВОВ пулемётчик Иван Бобкин пожелал им быть крепкими, как и его поколение.

"Никто не может победить Россию, какие бы нечистые силы ни клеветали и ни трепались. За нас половина государств земли — не на словах, а на деле. Так что, ребята, которые служат, будьте крепкими, как и наше поколение, дружными, не поддавайтесь никакой агитации", — заявил он.

Участник войны Николай Имчук пожелал российским военным победить врага.

"Будьте достойны нашей Великой Победы! Я был сыном полка, воевал с 1941 по 1945 год, закончил войну в 14 лет, остался жив. Желаю вам тоже победить врага. Враг не должен быть в России, враг должен быть побеждён", — сказал ветеран.

Помимо военнослужащих ветераны поздравили с праздником всех россиян, в том числе жителей освобождённых регионов, которые недавно стали частью Российской Федерации.