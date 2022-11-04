В Севастополе нашли двух мёртвых дельфинов, но они не из дельфинария

В Севастополе обнаружили двух мёртвых дельфинов, правоохранители уже выехали на место происшествия, сообщили в городской полиции. Однако найденные животные не относятся к тем, что недавно были выброшены в море.

"Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper", — сказано в сообщении правоохранителей.