В Севастополе нашли двух мёртвых дельфинов, но они не из дельфинария
Полиция Севастополя проводит проверку после обнаружения двух мёртвых дельфинов
Место обнаружения двух мёртвых дельфинов. Обложка © Telegram-канал Севприроднадзора
В Севастополе обнаружили двух мёртвых дельфинов, правоохранители уже выехали на место происшествия, сообщили в городской полиции. Однако найденные животные не относятся к тем, что недавно были выброшены в море.
"Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper", — сказано в сообщении правоохранителей.
Как уточнили в пресс-службе губернатора Севастополя со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии города, это не те млекопитающие, которые были выброшены в море владельцем дельфинария. Судя по их состоянию, дельфины находятся в данном месте уже не первый день.
Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Два млекопитающих прибились к берегу, остальных ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело. Между тем директор дельфинария заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег.