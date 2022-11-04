Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве
В День народного единства в московском Манеже президент России Владимир Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох", посвящённую истории российско-украинских отношений с древнейших времён до наших дней.
Экспозиция представлена в десяти тематических залах, в каждом из которых описывается большой исторический период — от самого основания Древнерусского государства.
В экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и архивные документы, которые наглядно показывают различные периоды совместной истории России и Украины. Выставка будет работать до 24 ноября.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин в День народного единства на Красной площади возложил букет красных роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Кроме того, во время беседы с активистами Путин заявил о необходимости восстановления памятников истории в Донбассе.
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