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4 ноября, 13:23

Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве

В День народного единства в московском Манеже президент России Владимир Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох", посвящённую истории российско-украинских отношений с древнейших времён до наших дней.

Экспозиция представлена в десяти тематических залах, в каждом из которых описывается большой исторический период — от самого основания Древнерусского государства.

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В экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и архивные документы, которые наглядно показывают различные периоды совместной истории России и Украины. Выставка будет работать до 24 ноября.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин в День народного единства на Красной площади возложил букет красных роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Кроме того, во время беседы с активистами Путин заявил о необходимости восстановления памятников истории в Донбассе.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков

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