Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох" в Москве

В День народного единства в московском Манеже президент России Владимир Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох", посвящённую истории российско-украинских отношений с древнейших времён до наших дней.

Экспозиция представлена в десяти тематических залах, в каждом из которых описывается большой исторический период — от самого основания Древнерусского государства.