Путин подписал закон об увеличении возраста для работы на госслужбе до 70 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возможно продлить срок гражданской службы сверх предельного возраста (65 лет) до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное изменение позволит продлить срок гражданской службы руководителям, которые достигли наилучших профессиональных показателей. Продление будет происходить с согласия служащих.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе в России — 65 лет. В марте 2021 года Госдума приняла поправки, по которым возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "Руководители" высшей группы должностей.