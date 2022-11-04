Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооружённых сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную службу в указанных организациях", — указывается в законе.