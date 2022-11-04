Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооружённых сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную службу в указанных организациях", — указывается в законе.
Напомним, 18 октября староверы призвали Госдуму предусмотреть замену мобилизации на альтернативную службу. Председатель союза Леонид Севастьянов сообщил о массовых обращениях верующих, которые считают невозможным для себя браться за оружие.
Shutterstock