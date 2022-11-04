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4 ноября, 12:04

Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооружённых сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную службу в указанных организациях", — указывается в законе.

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Напомним, 18 октября староверы призвали Госдуму предусмотреть замену мобилизации на альтернативную службу. Председатель союза Леонид Севастьянов сообщил о массовых обращениях верующих, которые считают невозможным для себя браться за оружие.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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