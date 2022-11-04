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4 ноября, 12:02

"Почувствуйте разницу": Путин рассказал, чем отличаются украинцы в Европе и в России

Путин: Украинские беженцы в Европе выбивают скидки в ресторанах, а в РФ ищут работу

Российский лидер Владимир Путин объяснил, чем отличаются украинские беженцы в Европе и в РФ. Об этом он рассказал в беседе с волонтёрами в День народного единства. По его словам, в России переселенцы стремятся найти работу, а в других странах выбивают льготы.

"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", — подчеркнул президент, добавив, что так происходит на самом деле.

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Путин рассказал о работе властей над упрощённой выдачей документов украинским беженцам

Ранее Лайф писал, что из-за беженцев с Украины в Европе вспыхнул конфликт. По данным New York Times, причиной послужило неравенство в правах между ними и выходцами из других стран.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Осипов

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