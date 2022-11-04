"Почувствуйте разницу": Путин рассказал, чем отличаются украинцы в Европе и в России

Российский лидер Владимир Путин объяснил, чем отличаются украинские беженцы в Европе и в РФ. Об этом он рассказал в беседе с волонтёрами в День народного единства. По его словам, в России переселенцы стремятся найти работу, а в других странах выбивают льготы.

"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", — подчеркнул президент, добавив, что так происходит на самом деле.