Путин рассказал о работе властей над упрощённой выдачей документов украинским беженцам

Власти в РФ разрабатывают меры, которые позволят беженцам с Украины получать российские документы в упрощённом порядке. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в беседе с волонтёрами в День народного единства.

Активист Общероссийского народного фронта из Харькова Татьяна Нодь рассказала президенту, что была вынуждена уехать в Белгородскую область, где сейчас помогает беженцам. По её словам, переселенцы хотят получить паспорт гражданина РФ, однако эта процедура сейчас сложная. В ответ Путин подчеркнул, что работа по данному вопросу уже ведётся.

"Сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", — отметил российский лидер.