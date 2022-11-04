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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 11:34
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Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Об этом он сказал во время общения с волонтёрами после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

"У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — сказал российский лидер.

Он отметил, что большинство призванных на службу в рамках частичной мобилизации граждан пока занимаются подготовкой.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал вывезти мирных жителей Херсона из наиболее опасных зон. По словам президента, гражданское население не должно страдать от обстрелов, "каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями".

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Варвара Романова
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