Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Об этом он сказал во время общения с волонтёрами после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

"У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — сказал российский лидер.

Он отметил, что большинство призванных на службу в рамках частичной мобилизации граждан пока занимаются подготовкой.