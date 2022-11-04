Путин заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Об этом он сказал во время общения с волонтёрами после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
"У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — сказал российский лидер.
Он отметил, что большинство призванных на службу в рамках частичной мобилизации граждан пока занимаются подготовкой.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал вывезти мирных жителей Херсона из наиболее опасных зон. По словам президента, гражданское население не должно страдать от обстрелов, "каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями".
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