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Опубликовано 4 ноября 2022, 11:29

Путин призвал вывезти мирных жителей Херсона из наиболее опасных зон

Гражданское население Херсона необходимо перевезти из наиболее опасных районов, заявил президент России Владимир Путин.

Путин призвал перевезти жителей Херсона из наиболее опасных зон. Видео © LIFE

"Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий", — сказал глава государства после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

По словам президента, мирные жители не должны страдать от обстрелов, "каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями".

Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ
Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ

Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал некритичной ситуацию на линии фронта. Предпринимаемые ВСУ атаки отбиваются российскими военными, а линия обороны на данный момент держится, уточнил он.

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Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков
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