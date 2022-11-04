Лукашенко заявил о создании совместной с РФ группировки спутников, в том числе военных
Белоруссия и Россия собираются создать совместную группировку спутников в космосе, которая, в частности, послужит и военным целям. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.
"Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов. Это не только в военных целях", — сказал он в ходе разговора с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Лукашенко отметил, что Минск смог "вклиниться" в программу создания спутников, также в ближайшее время на орбиту отправится и белорусский космонавт.
Ранее Лайф сообщал, что первый радиолокационный спутник морской разведки России заступил на боевое дежурство. Созданный ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос") аппарат "Пион-НКС" начал мониторинг иностранной военной деятельности.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ