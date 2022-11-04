НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 11:18

Лукашенко заявил о создании совместной с РФ группировки спутников, в том числе военных

Белоруссия и Россия собираются создать совместную группировку спутников в космосе, которая, в частности, послужит и военным целям. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов. Это не только в военных целях", — сказал он в ходе разговора с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Лукашенко отметил, что Минск смог "вклиниться" в программу создания спутников, также в ближайшее время на орбиту отправится и белорусский космонавт.

США заявили о желании продолжить совместные полёты в космос с Россией

США заявили о желании продолжить совместные полёты в космос с Россией

Ранее Лайф сообщал, что первый радиолокационный спутник морской разведки России заступил на боевое дежурство. Созданный ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос") аппарат "Пион-НКС" начал мониторинг иностранной военной деятельности.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров