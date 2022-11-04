Российские военные ликвидировали четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР и под Херсоном

Вооружённые силы России уничтожили четыре склада боеприпасов украинских военных. Они находились в районах ДНР и Херсонской области, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", — сообщил он.