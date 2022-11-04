Российские военные ликвидировали четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР и под Херсоном
Вооружённые силы России уничтожили четыре склада боеприпасов украинских военных. Они находились в районах ДНР и Херсонской области, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожено четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", — сообщил он.
А ранее стало известно, что ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. По словам Конашенкова, российские военные вместе с тем уничтожили десять боевых бронированных машин.
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