Лукашенко раскрыл главную цель "организаторов" пандемии ковида

Сегодня многие уверены, что пандемия коронавируса была организована искусственно, а её цель — ослабление экономики всех стран мира и в первую очередь Китая. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения нового фармацевтического предприятия национальной биотехнологической корпорации.

"Сейчас уже абсолютно понятно, что на 90% это была искусственно созданная ситуация с пандемией. И цели авторов очевидны: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику", — приводит "СБ. Беларусь сегодня" слова белорусского лидера.

Причём выиграл бы в такой ситуации тот, кто печатает деньги, подчеркнул Лукашенко. Так, сегодняшняя инфляция в мире создана властями Соединённых Штатов и отчасти стран Европейского союза, которые разбрасывали "вертолётные" деньги: доллары, евро. И по планам этих "организаторов пандемии", подчеркнул президент, экономики таких стран, как Белоруссия, должны были рухнуть, что сегодня и происходит.