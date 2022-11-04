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Опубликовано 4 ноября 2022, 11:10

ВС РФ ракетным ударом поразили штаб иностранных наёмников под Николаевом

Ракетным ударом поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников в районе Николаева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Николаева ракетным ударом поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ в районах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой Народной Республики, Новогригорьевки и Мирного Николаевской области. Также удары пришлись по 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 179 районах.

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Ранее Лайф писал, что ВС России отразили все атаки украинских войск на Краснолиманском направлении, уничтожив четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Было ранено около 60 украинских военных.

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