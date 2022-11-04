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Опубликовано 4 ноября 2022, 11:15

ВС РФ отбросили подразделения ВСУ на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали свыше 110 украинских бойцов на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали свыше 110 украинских бойцов на Купянском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак", — отметил он.

Конашенков добавил, что на данном участке ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Берестовое под Харьковом и Куземовка в ЛНР. Противник намеревался нанести удары по этим территориям с помощью двух ротных тактических групп. Однако российская артиллерия и армейская авиация поразили украинских военных, в результате чего вражеские подразделения были отброшены на исходные рубежи.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Кроме того, российские военные уничтожили десять боевых бронированных машин противника.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Никита Осипов
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