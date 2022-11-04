ВС РФ отбросили подразделения ВСУ на Купянском направлении

"Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак", — отметил он.

Конашенков добавил, что на данном участке ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Берестовое под Харьковом и Куземовка в ЛНР. Противник намеревался нанести удары по этим территориям с помощью двух ротных тактических групп. Однако российская артиллерия и армейская авиация поразили украинских военных, в результате чего вражеские подразделения были отброшены на исходные рубежи.