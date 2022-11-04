Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
Президент России Владимир Путин в День народного единства на Красной площади возложил букет красных роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — лидерам народного ополчения, освободившим Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Видео © LIFE
Вместе с главой государства в торжественной церемонии приняли участие в том числе волонтёры движения "Мы вместе". После возложения цветов российский лидер пообщался с активистами.
Напомним, также Путин в День народного единства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", организованную в Центральном выставочном зале "Манеж". А после посещения выставки президент встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
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