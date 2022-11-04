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4 ноября, 10:07

Движение машин на Крымском мосту с 7 по 10 ноября будет идти с перерывами

С 7 по 10 ноября автомобили будут двигаться по Крымскому мосту с перерывами. Об этом говорится в заявлении Минтранса России в телеграм-канале.

"С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ", — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что для поездки из Крыма в Ростовскую область и в обратную сторону лучше строить маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Второй ж/д путь на Крымском мосту хотят запустить будущей осенью

Второй ж/д путь на Крымском мосту хотят запустить будущей осенью

Ранее Лайф писал, что движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста рассчитывают восстановить в полном объёме с 20 декабря. Такую дату назвал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным 3 ноября.

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ТАСС / AP Photo

Никита Осипов

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