Российские космонавты в День народного единства напомнили, в чём сила РФ

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили россиян с Днём народного единства прямо с Международной космической станции. Видеообращение опубликовала пресс-служба государственной корпорации.

Космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днём народного единства. Видео © "Роскосмос"

"Дорогие друзья, мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днём народного единства", — сказал герой РФ Прокопьев.

Кикина подчеркнула, что Россия является многонациональной страной, на её территории проживает более 190 народов.

"Исторически сила России — в нашем единстве. И именно от этого зависит будущее нашей страны", — заключил Петелин, также поздравив соотечественников с праздником.