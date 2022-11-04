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4 ноября, 10:01

Российские космонавты в День народного единства напомнили, в чём сила РФ

Космонавты "Роскосмоса" поздравили россиян с Днём народного единства

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили россиян с Днём народного единства прямо с Международной космической станции. Видеообращение опубликовала пресс-служба государственной корпорации.

Космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днём народного единства. Видео © "Роскосмос"

"Дорогие друзья, мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днём народного единства", — сказал герой РФ Прокопьев.

Кикина подчеркнула, что Россия является многонациональной страной, на её территории проживает более 190 народов.

"Исторически сила России — в нашем единстве. И именно от этого зависит будущее нашей страны", — заключил Петелин, также поздравив соотечественников с праздником.

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Обложка ©

Кадр из видео "Роскосмоса"

Светлана Оперук

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