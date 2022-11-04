НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 09:53

Гастроэнтеролог объяснил, как есть мёд, чтобы не навредить здоровью

Гастроэнтеролог Ибрагимов: В день стоит съедать не более одной маленькой ложки мёда

Мёд является натуральным подсластителем, который нужно употреблять с осторожностью, поэтому в день стоит съедать не более одной маленькой ложки такого десерта. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов.

"Рекомендация для здорового человека без проблем с весом и который не основывает свой рацион на чрезмерном потреблении сахара будет заключаться в том, чтобы принимать одну маленькую ложку мёда в день", — подчеркнул Ибрагимов.

Специалист добавил, что переедание мёда может привести к проблемам с желудком. Не стоит употреблять лакомство и тем, кто страдает от запоров, так как оно ухудшит ситуацию. Кроме того, продукт способен провоцировать вздутие живота и диарею из-за неспособности организма переваривать сахар.

Гастроэнтеролог также отметил, что есть много различных типов мёда, но, как правило, во всех них много калорий и углеводов. При этом продукт высокого качества богат важными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими заболевания, и тем самым снижают риск повреждения окислительных клеток, заключил Ибрагимов.

Названа формула безупречного осеннего завтрака

Названа формула безупречного осеннего завтрака

Ранее Лайф писал, что злоупотребление продуктами с содержанием скрытого сахара может привести к ухудшению здоровья. Как отметила диетолог Елена Соломатина, опасность представляет в том числе мёд.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров