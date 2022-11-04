Bloomberg: Поездка Шольца в Китай говорит о неудаче новой холодной войны Запада против РФ

Новая холодная война западных стран против РФ идёт не так удачно, как прогнозировалось. Как уточняет Bloomberg, об этом свидетельствует неоднозначный визит немецкого канцлера Олафа Шольца в КНР.

"Поездка Шольца в Пекин, в то время как США решительно выступают против сотрудничества с Китаем, показывает раскол в отношениях Вашингтона не только с Берлином, но и со всем миром", — сказано в материале агентства.

В публикации также подчёркивается, что среди западных стран возникли разногласия, потому что некоторые государства отказываются жертвовать экономикой из-за Вашингтона. В этой связи автор статьи Панкадж Мишра приводит в пример ФРГ.

Он убеждён, что противоречия между президентом США Джо Байденом и другими странами усилятся после саммита G20 в Индонезии. По мнению Мишры, американский лидер может остаться в противостоянии совсем один.