Белый VS чёрный уголь: Врачи рассказали, какой сорбент эффективнее

Чем чёрный активированный уголь отличается от белого и какой препарат считается более эффективным средством для выведения токсинов, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт медцентра "Андреевские больницы – Неболит" Анастасия Квасова. Медик отметила, что в качестве альтернативы чёрного препарата, который получают из торфа каменного и древесного угля, в последнее время часто предлагают сорбент нового поколения — белый уголь. Однако на самом деле углём его едва ли можно назвать.

"Белый уголь, как ни странно, не имеет в своём составе угля. Название — это удачный маркетинговый ход и отсылка к популярному активированному углю. В составе белого угля активными веществами являются диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза и немного глюкозы", — пояснила терапевт.

По её словам, оба препарата показывают высокую эффективность против различных отравлений. Однако есть небольшой нюанс в использовании чёрного активированного угля. Так, для большей эффективности рекомендуется измельчать его перед употреблением. При этом тёмный сорбент, в отличие от белого, не слишком удобен в применении, так как после его приёма окрашиваются зубы и рот.

Мнение Квасовой разделяет и её коллега — врач-гастроэнтеролог петербургской "Клиники Пирогова" Виктория Семёнова. Она подчеркнула, что, по сути, разницы в эффективности между чёрным и белым углём никакой нет. При этом специалист обратила внимание на дозировку препаратов. По словам нашей собеседницы, благодаря сорбционной активности две-три таблетки белого угля заменяют 10–12 таблеток чёрного. Также врач напомнила, что препарат тёмного цвета необходимо принимать в дозировке одна таблетка на десять килограммов веса.