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4 ноября, 09:27

Белый VS чёрный уголь: Врачи рассказали, какой сорбент эффективнее

Врачи сравнили эффективность чёрного и белого угля

Чем чёрный активированный уголь отличается от белого и какой препарат считается более эффективным средством для выведения токсинов, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт медцентра "Андреевские больницы – Неболит" Анастасия Квасова. Медик отметила, что в качестве альтернативы чёрного препарата, который получают из торфа каменного и древесного угля, в последнее время часто предлагают сорбент нового поколения — белый уголь. Однако на самом деле углём его едва ли можно назвать.

"Белый уголь, как ни странно, не имеет в своём составе угля. Название — это удачный маркетинговый ход и отсылка к популярному активированному углю. В составе белого угля активными веществами являются диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза и немного глюкозы", — пояснила терапевт.

По её словам, оба препарата показывают высокую эффективность против различных отравлений. Однако есть небольшой нюанс в использовании чёрного активированного угля. Так, для большей эффективности рекомендуется измельчать его перед употреблением. При этом тёмный сорбент, в отличие от белого, не слишком удобен в применении, так как после его приёма окрашиваются зубы и рот.

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Мнение Квасовой разделяет и её коллега — врач-гастроэнтеролог петербургской "Клиники Пирогова" Виктория Семёнова. Она подчеркнула, что, по сути, разницы в эффективности между чёрным и белым углём никакой нет. При этом специалист обратила внимание на дозировку препаратов. По словам нашей собеседницы, благодаря сорбционной активности две-три таблетки белого угля заменяют 10–12 таблеток чёрного. Также врач напомнила, что препарат тёмного цвета необходимо принимать в дозировке одна таблетка на десять килограммов веса.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие два продукта нужно принимать в сезон простуд. Первый, по её словам, активизирует иммунную систему, а второй обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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