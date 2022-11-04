Тренер раскрыла взаимосвязь узкой обуви и боли в пояснице

Ношение узкой обуви, капроновых носков и колготок, склеивающих пальцы, приводит к боли в пояснице, а впоследствии к искривлению позвоночника и изменению походки. Фитнес-тренер, эксперт по движению Мария Блинова рассказала в беседе с Лайфом, как проверить, есть ли проблемы с поясницей, и как их избежать.

Специалист рассказала, что всё дело в поверхностной задней линии на теле человека. Она берёт начало от подошвенной фасции, проходит через пяточную надкостницу, ахиллово сухожилие и икроножные мышцы, поднимается вверх по задней поверхности бёдер на крестцово-бугорную связку, переходящую в мышцу, выпрямляющую позвоночник. Затем она идёт по всей длине спины и через затылочную часть уходит к надбровным дугам.

"Если в одной части тела есть напряжение, то оно распространится и на остальные участки фасциального единства. Другими словами, зажатая стопа может быть прямой причиной боли в пояснице", — подчеркнула Блинова.

Она предложила провести эксперимент: встать прямо, стопы на ширине таза, потянуться макушкой вверх, затем наклониться к полу. Нужно оценить расстояние от пола до пальцев рук, а также понять, чувствуется в этот момент поясница или она является "слепой зоной". При этом напряжение в зоне копчика может ощущаться и в исходной позиции.

Далее нужно взять небольшой жёсткий мяч, например теннисный, в крайнем случае можно использовать скалку. Специалист предлагает покатать мяч одной стопой на протяжении трёх-пяти минут (от основания пальцев до пятки) вперёд-назад. Если чувствуется напряжение и болевые ощущения в стопе, то следует замедлиться и добавить лёгкие надавливающие движения. После такого занятия с одной стопой стоит повторить наклон. В этот момент почувствуется разница: сторона, которой работали, будет ближе к полу, а зона поясницы будет казаться мягче.

Так, при ношении тесной обуви или каблуков нарушается распределение нагрузки на стопу, смещается центр тяжести, перегружаются поясница и шея — наиболее уязвимые отделы позвоночника. Как результат — нарушение осанки и определённая манера походки. А ещё из-за отсутствия пружинистости стопы при каждом шаге сотрясается голова.

"Не нужно искать волшебные упражнения для поясницы. Просто уделите время работе со стопами и подбирайте обувь правильно: гибкая подошва, верный размер, никакого сжатия. И старайтесь как можно чаще ходить без обуви", — заключила Блинова.