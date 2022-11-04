10 вещей, которым родители продолжают учить детей, несмотря на то что это только вредит

"Когда-то раз, когда я работал в кинотеатре, стал свидетелем такого, чего никогда не забуду. Сеанс закончился, и один ребёнок, как ответственный человек, начал собирать мусор, чтобы отнести в помойку. И тут его мать сказала положить всё на место, ведь это "не их обязанность". Очевидно, детей учат и другим, гораздо более вредным вещам, но это первое, что пришло мне в голову", — mrada34.

"Мужики не плачут!" — худшее, что можно сказать мальчику. Надеюсь, если у меня будет сын, он будет таким же эмоциональным, как и я. Я точно буду знать, что ему сказать, когда у него наступят не лучшие времена. Вместо того чтобы учить детей подавлять эмоции, я бы мог научить их, как не стыдиться и какие есть способы, чтобы переживать такие моменты правильно", — StrongestIdealMess.

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"Родители всегда правы". Реально? Не делайте из себя небожителей. Чем раньше ребёнок осознает, что вы такой же живой человек, который может совершать ошибки, тем раньше начнёт принимать свои провалы и работать над этим", — holaxamigo.

"Что любой человек противоположного пола, с которым ребёнок проводит время, — это их новая любовь. Внушает мысль, что дружить можно только с теми, кто того же пола, что и ты. Это весьма далеко от реальности и вообще довольно усложняет жизнь и восприятие мира", — MegaMachina.

"Бьёт — значит любит". То есть если кто-то дразнит/издевается над вами, то вы, очевидно, нравитесь ему. По сути, с раннего возраста учите детей тому, что это нормально, когда кто-то ведёт себя с ними грубо", — ohmystelena.

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"Пока не доешь, из-за стола не встанешь" — сколько людей с расстройствами пищевого поведения выросло после подобных фраз...", — 88TacocaT88.

"Не учите детей ответственности за то, как другие люди себя чувствуют. Ну, вот, например: "Мамочке грустно, ведь ты её не обнял". После такого ребёнок чувствует себя обязанным обнять мать, чтобы ей стало лучше. А теперь просто подумайте, как такие паттерны влияют на взрослую жизнь", — Cellar_door_1.

"При любых обстоятельствах уважать старших" — позиция идиотская. Мудаки бывают всех возрастов", — starlightforevr.

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"Что у них не может быть собственного мнения. Всё своё детство я слушала от матери что-то вроде "Пока ты живёшь в моём доме, права на своё мнение не имеешь". Неудивительно, что, и повзрослев, выражать свою точку зрения очень тяжело. Но ничего, я разрушила это семейное проклятье, просто слушая своих детей", — starlightforevr.