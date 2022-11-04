10 вещей, которым родители продолжают учить детей, несмотря на то что это только вредит
Все родители желают своим детям только лучшего и учат тому, что считают правильным. Но часто, передавая опыт, мамаши и папаши оказывают чадам лишь медвежью услугу. Вот 10 примеров. Записываем.
"Когда-то раз, когда я работал в кинотеатре, стал свидетелем такого, чего никогда не забуду. Сеанс закончился, и один ребёнок, как ответственный человек, начал собирать мусор, чтобы отнести в помойку. И тут его мать сказала положить всё на место, ведь это "не их обязанность". Очевидно, детей учат и другим, гораздо более вредным вещам, но это первое, что пришло мне в голову", — mrada34.
"Мужики не плачут!" — худшее, что можно сказать мальчику. Надеюсь, если у меня будет сын, он будет таким же эмоциональным, как и я. Я точно буду знать, что ему сказать, когда у него наступят не лучшие времена. Вместо того чтобы учить детей подавлять эмоции, я бы мог научить их, как не стыдиться и какие есть способы, чтобы переживать такие моменты правильно", — StrongestIdealMess.
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"Родители всегда правы". Реально? Не делайте из себя небожителей. Чем раньше ребёнок осознает, что вы такой же живой человек, который может совершать ошибки, тем раньше начнёт принимать свои провалы и работать над этим", — holaxamigo.
"Что любой человек противоположного пола, с которым ребёнок проводит время, — это их новая любовь. Внушает мысль, что дружить можно только с теми, кто того же пола, что и ты. Это весьма далеко от реальности и вообще довольно усложняет жизнь и восприятие мира", — MegaMachina.
"Бьёт — значит любит". То есть если кто-то дразнит/издевается над вами, то вы, очевидно, нравитесь ему. По сути, с раннего возраста учите детей тому, что это нормально, когда кто-то ведёт себя с ними грубо", — ohmystelena.
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"Пока не доешь, из-за стола не встанешь" — сколько людей с расстройствами пищевого поведения выросло после подобных фраз...", — 88TacocaT88.
"Не учите детей ответственности за то, как другие люди себя чувствуют. Ну, вот, например: "Мамочке грустно, ведь ты её не обнял". После такого ребёнок чувствует себя обязанным обнять мать, чтобы ей стало лучше. А теперь просто подумайте, как такие паттерны влияют на взрослую жизнь", — Cellar_door_1.
"При любых обстоятельствах уважать старших" — позиция идиотская. Мудаки бывают всех возрастов", — starlightforevr.
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"Что у них не может быть собственного мнения. Всё своё детство я слушала от матери что-то вроде "Пока ты живёшь в моём доме, права на своё мнение не имеешь". Неудивительно, что, и повзрослев, выражать свою точку зрения очень тяжело. Но ничего, я разрушила это семейное проклятье, просто слушая своих детей", — starlightforevr.
"Когда всё половое воспитание ограничивается воздержанием. Нет, ну серьёзно. Подростки всё равно будут заниматься сексом, хотите вы того или нет. Если вы расскажете им, как предохраняться, они не будут трахаться направо и налево, но это заметно снизит шансы подцепить ЗППП и рано забеременеть", — CylonsInAPolicebox.
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