10 простых, но эффективных способов улучшить качество жизни и стать счастливее

Загнанные стрессом, мы, случается, оказываемся не удовлетворены жизнью, которую имеем. Всё раздражает, бесит и кажется, что чёрная полоса никогда уже не сменит цвет на белый. Так часто бывает, если не прислушиваться к себе, жить чужими мечтами и стремлениями, игнорируя собственные настоящие желания. Можно ли как-то просто и эффективно улучшить качество жизни и вернуть в неё счастье? Конечно! Делимся особыми способами, которые воодушевят вас на подвиги.

1. Окружите себя любимыми вещами

Первый шаг к счастливой жизни — окружить себя предметами и вещами, которые нравятся именно вам. Фото © Unsplash

Что стоит сделать первым делом, если понимаете, что всё угнетает? Посмотреть по сторонам. Проанализируйте пространство вокруг и честно себе ответьте: нравится вам находиться в нём или нет? Место, где мы живём, будь то дом или квартира, очень сильно на нас влияет. Если вам ненавистны синие занавески, которые повесила мама, снимите их. Первый шаг к счастливой жизни — окружить себя предметами и вещами, которые приносят радость именно вам. Создайте уютное гнёздышко, в котором приятно находиться, куда хочется возвращаться и которое ассоциируется с тёплым домом.

2. Найдите время для хобби

Ещё один полезный навык, который поможет снизить стресс и избавит от лишних страданий, — хобби. Нет лучшего отдыха, чем смена деятельности. Решитесь попробовать то, о чём долго мечтали, не стесняйтесь своих фантазий. Вяжите спицами, лепите из глины, пишите картины, вышивайте крестиком или отправляйтесь на скалолазание. Пол и возраст в хобби не имеют никакого значения, главное — чтобы позволяло здоровье и было желание. Превращаясь в рутину, жизнь перестаёт быть интересной и радовать. Наполните свои дни приключениями и новыми событиями.

3. Поддерживайте чистоту и порядок вокруг

Простой способ наслаждаться жизнью — поддерживать порядок. Фото © Shutterstock

И снова про окружающий нас мир и то, как сильно он влияет на настроение. Если дома постоянно разводите бардак, пусть даже в любимой, приятной глазу обстановке, это рано или поздно начнёт угнетать. Появится апатия или даже депрессия. Простой способ наслаждаться жизнью — поддерживать порядок. Ощущение, что вы можете контролировать и влиять на пространство вокруг, подарит положительные эмоции.

4. Следите за питанием

Ещё один лёгкий способ улучшить качество жизни и сделать себя счастливее — начать следить за питанием. Все знают поговорку "ты то — что ты ешь". И это удивительно, но, отдавая предпочтение быстрым углеводам, сладкому или фастфуду, вы рискуете оказаться несчастным. Да, такая пища может быть вкусной, но она "пустая", в ней нет практически никаких полезных витаминов и микроэлементов. А они напрямую влияют на наше настроение, поддерживают иммунитет и психическое здоровье. Сделайте полезное дело — пересмотрите питание. Добавьте в рацион фрукты и овощи, это уже половина пути к счастью.

5. Отпустите прошлое и меньше думайте о будущем

Очень многие не умеют легко прощаться с прошлым. День ото дня вспоминают про неловкие ситуации, жалеют об упущенных возможностях или стыдятся того, что уже случилось. Но разве можно быть счастливым с такими мыслями? Постоянная тревога о том, что будет завтра, тоже не прибавляет радости в жизнь. Важно ценить мгновения в настоящем. Именно здесь и сейчас с вами происходит та самая жизнь, о которой мечтаете. Смелее действуйте и наслаждайтесь моментом, ведь ни один больше не повторится.

6. Старайтесь не суетиться

Научитесь планировать время и меньше суетитесь, тогда и жизнь будет устраивать вас больше. Фото © Unsplash

Ещё один враг спокойствию и радости, а также провокатор стресса — суета. Нам кажется, что всё вокруг происходит на невероятных скоростях, а попытки успеть всегда и везде наполняют нас страхом опоздать. Трудно расслабиться и поймать удовольствие в вечной гонке, не правда ли? Простой способ этого избежать — научиться правильно планировать время. Как только вы увидите, сколько часов тратите на пустые действия, сразу найдётся "окошко" для досуга.

7. Меньше волнуйтесь

Простой совет, как улучшить качество жизни: перестаньте волноваться. Банально, но эффективно. Постоянные и часто беспочвенные переживания забирают у нас драгоценное время, которое можно прожить в счастье и радости. Поэтому, если хотите перейти на новый уровень осознанности и качества жизни, не позволяйте себе нервничать часто. Начните хотя бы с того, чтобы разграничить вещи и события на "могу повлиять" и "не могу повлиять". Это уже освободит вас от половины стресса.

8. Внедрите полезные ритуалы заботы о себе

Также на качество жизни очень сильно влияет и забота о себе. Строить приятное пространство вокруг настолько же важно, как и заниматься телом. Приучитесь баловать себя процедурами по уходу, наслаждайтесь каждым походом в ванную, а не просто быстро мойтесь. Как только внедрите полезные ритуалы заботы и будете придерживаться их хотя бы месяц, сразу заметите, как изменится мировосприятие.

9. Уделяйте больше времени любимым и семье

Окружите себя приятными людьми — и вы заметите, как в их обществе чувствуете себя счастливее. Фото © Unsplash

Общение и времяпрепровождение с людьми, которые важны и приятны, — тоже шаг на пути к собственному счастью. Когда перестанете чувствовать одиночество или заручитесь поддержкой важных для себя родственников или партнёра, справляться с жизненными трудностями станет гораздо проще. Вы всегда сможете обратиться в трудную минуту за помощью и не бояться отказа. Это придаст больше уверенности. Также, если вы одиноки, а отношения с родными натянуты, задумайтесь о создании собственной семьи. Обеспечьте себя тем, чего так не хватает: теплом и любовью. Человек — существо социальное, так что общение очень важно. Окружите себя приятными людьми — и вы заметите, как в их обществе чувствуете себя счастливее.

10. Упрощайте жизнь