Эрдоган: Турция и Россия договорились бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны
Анкара и Москва договорились бесплатно поставлять продовольствие в нуждающиеся страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Во время наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора", — сказал Эрдоган журналистам.
По его словам, Турция обеспечит, чтобы сухогрузы с зерном доходили до государств, страдающих от тяжёлого продовольственного кризиса и голода. Этот вопрос турецкий лидер также обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, Эрдоган планирует поднять тему снабжения продовольствием стран Африки на саммите G20.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что работа зернового коридора полностью нормализовалась. Анкара прилагает все усилия по продлению стамбульских договорённостей. По словам министра, с Украины уже вышло более десяти миллионов тонн зерна.
Сайт президента Турции