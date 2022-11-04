Эрдоган: Турция и Россия договорились бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

Анкара и Москва договорились бесплатно поставлять продовольствие в нуждающиеся страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Во время наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора", — сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, Турция обеспечит, чтобы сухогрузы с зерном доходили до государств, страдающих от тяжёлого продовольственного кризиса и голода. Этот вопрос турецкий лидер также обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, Эрдоган планирует поднять тему снабжения продовольствием стран Африки на саммите G20.