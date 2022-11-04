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4 ноября, 09:17

Два домовладения пострадали при обстреле посёлка Октябрьский в Белгородской области

Посёлок Октябрьский Белгородского района оказался под обстрелом, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте", — написал он в телеграм-канале.

Подрядные организации сегодня проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы, добавил глава региона.

Село Бутырки в Белгородской области попало под обстрел

Село Бутырки в Белгородской области попало под обстрел

Ранее Лайф писал, что при обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области пострадал один человек. В результате попадания снарядов загорелась столовая на территории хозяйства, также повреждения получили несколько ангаров и легковой автомобиль.

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Telegram-канал Вячеслава Гладкова (архивное фото)

Артур Лапсаков

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