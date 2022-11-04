Два домовладения пострадали при обстреле посёлка Октябрьский в Белгородской области

Посёлок Октябрьский Белгородского района оказался под обстрелом, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте", — написал он в телеграм-канале.