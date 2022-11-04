Автовладельцам объяснили, как подготовить машину к поездке в ноябрьские праздники

Перед путешествием в ноябрьские праздники автовладельцам нужно подготовить машину правильно. Так, необходимо залить "незамерзайку", проверить запасное колесо, а также обновить при необходимости аккумулятор, рассказал автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"Шины должны быть по сезону. Не забудьте обновить "омывайку", если у кого-то там вода, то её нужно слить и залить "незамерзайку", чтобы хотя бы при слабом минусе не замерзало", — сказал он в беседе с RT.

Холодный период — это тяжёлое время для пуска двигателя, ведь при отрицательной температуре аккумулятору тяжело справляться. Поэтому, если прошлой зимой или летом с ним были проблемы, его нужно обновить, добавил Кадаков. Также стоит поменять щётки стеклоочистителя, а при неисправности и дворники. При поездке на 200–300 километров важно проверить "запаску", чтобы она была накачана, заметил он.

Не стоит забывать и о простой воде, напомнил эксперт, ведь в дороге может потребоваться помыть грязный номер или сполоснуть руки при открытии багажника и замене колеса.