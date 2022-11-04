Тела двух погибших в давке в Южной Корее россиянок отправили во Владивосток
Тела двух из четырёх россиянок, которые погибли в давке в Сеуле, 4 ноября отправили во Владивосток. Останки ещё двух гражданок РФ доставят на родину в ближайшие дни, сообщило Посольство РФ в Южной Корее.
"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии Посольства России в Республике Корея и корейской власти были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены в город Владивосток", — сказано в сообщении представительства.
Родственникам жертв трагедии помогли дипломаты, им оказали поддержку в прохождении всех необходимых процедур. Во Владивостоке их встретят сотрудники местного представительства МИД России, местной администрации, а также работники Генконсульства Республики Корея.
Посольство снова принесло соболезнования родным и близким погибших, а также поблагодарило профильные корейские ведомства за помощь в быстром решении важных вопросов.
В представительстве заявили, что корейские власти выделят семьям жертв трагедии компенсацию в размере около 14 тысяч долларов, а также 11 тысяч долларов на расходы по транспортировке и погребению.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина вечером 29 октября. По последним данным, погибло 155 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Изначально сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с трагедией в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.