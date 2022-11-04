Тела двух погибших в давке в Южной Корее россиянок отправили во Владивосток

Тела двух из четырёх россиянок, которые погибли в давке в Сеуле, 4 ноября отправили во Владивосток. Останки ещё двух гражданок РФ доставят на родину в ближайшие дни, сообщило Посольство РФ в Южной Корее.

"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии Посольства России в Республике Корея и корейской власти были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены в город Владивосток", — сказано в сообщении представительства.

Родственникам жертв трагедии помогли дипломаты, им оказали поддержку в прохождении всех необходимых процедур. Во Владивостоке их встретят сотрудники местного представительства МИД России, местной администрации, а также работники Генконсульства Республики Корея.

Посольство снова принесло соболезнования родным и близким погибших, а также поблагодарило профильные корейские ведомства за помощь в быстром решении важных вопросов.