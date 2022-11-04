Участники арт-кластера "Таврида" прочитали стихотворение о Родине на языках народов России

Участники крупнейшей креативной площадки России — арт-кластера "Таврида" — в разных концах страны в честь Дня народного единства записали видеооткрытку, где на языках народов страны прочитали стихотворение крымского поэта Владимира Орлова под названием "Я узнал, что у меня есть огромная семья".

Участники арт-кластера "Таврида" поздравили россиян с Днём народного единства, зачитав стихотворение на языках разных национальностей. Видео © VK / Арт-кластер "Таврида"

"Молодые профессионалы из разных областей, краёв и республик создают удивительные продукты, в основе которых лежит искренняя любовь к Родине, традиционные ценности, память о великих предках", — говорится в описании к ролику.

В поздравлении приняли участие активисты из Бурятии, Татарстана, Чечни, Удмуртии, Курской и Запорожской областей. Кстати, стихотворение, которое зачитали ребята, многие помнят по фильму Алексея Балабанова "Брат-2". Строки про огромную семью, колосок и тропинку в своё время произносил Сергей Бодров.