Я, ты, он, она — вместе целая страна: Движение детей и молодёжи запустило флешмоб ко Дню народного единства

В ролике представители младшего поколения России исполнили знаменитую песню "Я, ты, он, она — вместе целая страна" и станцевали под неё. Отметим, что некоторые слова песни были изменены. В создании видео приняли участие представители движения всех возрастов. Вместе с тем молодёжь запустила в социальных сетях флешмоб "Родина — Россия". Чтобы принять в нём участие, нужно снять свой ролик под ту же песню и опубликовать с хештегом #РодинаРоссияФлешмоб, #РДДМ, #Движение.