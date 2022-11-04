Я, ты, он, она — вместе целая страна: Движение детей и молодёжи запустило флешмоб ко Дню народного единства
Российское движение детей и молодёжи сняло видео ко Дню народного единства
Российское движение детей и молодёжи поздравило соотечественников с Днём народного единства. Участники организации сняли ролик к этому празднику.
Песня "Я, ты, он, она — вместе целая страна" в исполнении детей РФ. Видео © Российское движение детей и молодёжи
В ролике представители младшего поколения России исполнили знаменитую песню "Я, ты, он, она — вместе целая страна" и станцевали под неё. Отметим, что некоторые слова песни были изменены. В создании видео приняли участие представители движения всех возрастов. Вместе с тем молодёжь запустила в социальных сетях флешмоб "Родина — Россия". Чтобы принять в нём участие, нужно снять свой ролик под ту же песню и опубликовать с хештегом #РодинаРоссияФлешмоб, #РДДМ, #Движение.
Ранее ветераны поздравили российских военных с Днём народного единства. Они пожелали участникам спецоперации на Украине победы.
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Кадр из видео Российского движения детей и молодёжи