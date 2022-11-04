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4 ноября, 09:44

Я, ты, он, она — вместе целая страна: Движение детей и молодёжи запустило флешмоб ко Дню народного единства

Российское движение детей и молодёжи сняло видео ко Дню народного единства

Российское движение детей и молодёжи поздравило соотечественников с Днём народного единства. Участники организации сняли ролик к этому празднику.

Песня "Я, ты, он, она — вместе целая страна" в исполнении детей РФ. Видео © Российское движение детей и молодёжи

В ролике представители младшего поколения России исполнили знаменитую песню "Я, ты, он, она — вместе целая страна" и станцевали под неё. Отметим, что некоторые слова песни были изменены. В создании видео приняли участие представители движения всех возрастов. Вместе с тем молодёжь запустила в социальных сетях флешмоб "Родина — Россия". Чтобы принять в нём участие, нужно снять свой ролик под ту же песню и опубликовать с хештегом #РодинаРоссияФлешмоб, #РДДМ, #Движение.

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Кадр из видео Российского движения детей и молодёжи

Светлана Оперук

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