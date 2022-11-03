Названа дата полноценного возобновления движения по Крымскому мосту

Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста рассчитывают восстановить в полном объёме с 20 декабря. Такую дату назвал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

Хуснуллин докладывает Путину о восстановлении Крымского моста на совещании с правительством 3 ноября. Видео © LIFE

"Запустить движение планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой", — проинформировал он.

Глава государства, заслушав доклад вице-премьера, поблагодарил всех, кто причастен к восстановлению Крымского моста, и выразил надежду, что всё будет сделано в срок.