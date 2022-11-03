Названа дата полноценного возобновления движения по Крымскому мосту
Хуснуллин доложил Путину, что движение по обеим полосам Крымского моста будет возобновлено 20 декабря
Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста рассчитывают восстановить в полном объёме с 20 декабря. Такую дату назвал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
Хуснуллин докладывает Путину о восстановлении Крымского моста на совещании с правительством 3 ноября. Видео © LIFE
"Запустить движение планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой", — проинформировал он.
Глава государства, заслушав доклад вице-премьера, поблагодарил всех, кто причастен к восстановлению Крымского моста, и выразил надежду, что всё будет сделано в срок.
"Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес всех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки", — сказал Путин.
"И море, и мост": Депутат назвал транспорт, на котором Зеленский сможет полюбоваться крымскими пейзажами
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту.
ТАСС / EPA / STRINGER