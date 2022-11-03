Учёные показали, как может выглядеть человек будущего, и зрелище неутешительное

В телекоммуникационной компании Лос-Анджелеса TollFreeForwarding провели исследование, в рамках которого учёным удалось создать 3D-модель человека будущего. Результат проделанной работы оказался весьма пугающим, а всё из-за сидячего образа жизни и поклонения (в прямом смысле) гаджетам.

По данным портала The Edge Markets, в будущем люди могут обзавестись "когтистыми" руками. Дело в том, что пальцы рук настолько привыкнут держать смартфоны, что перестанут вовсе разгибаться, сохраняя положение "подставки" под гаджет. Из-за постоянной сидячей работы у людей искривится спина, соответственно, появится горб. Шея станет короткой и толстой, а локти будут располагаться под углом 90 градусов.

Также у людей будет толстый череп, который должен защищать мозг от радиочастотного излучения, источаемого смартфонами. Кроме того, изменения коснутся и глаз. От постоянного воздействия лучей света может появиться "второе веко".