Учёные показали, как может выглядеть человек будущего, и зрелище неутешительное
В будущем у человека могут появиться горб и "когтистые" руки из-за гаджетов
3D-модель человека будущего. Обложка © The Edge Markets
В телекоммуникационной компании Лос-Анджелеса TollFreeForwarding провели исследование, в рамках которого учёным удалось создать 3D-модель человека будущего. Результат проделанной работы оказался весьма пугающим, а всё из-за сидячего образа жизни и поклонения (в прямом смысле) гаджетам.
По данным портала The Edge Markets, в будущем люди могут обзавестись "когтистыми" руками. Дело в том, что пальцы рук настолько привыкнут держать смартфоны, что перестанут вовсе разгибаться, сохраняя положение "подставки" под гаджет. Из-за постоянной сидячей работы у людей искривится спина, соответственно, появится горб. Шея станет короткой и толстой, а локти будут располагаться под углом 90 градусов.
Также у людей будет толстый череп, который должен защищать мозг от радиочастотного излучения, источаемого смартфонами. Кроме того, изменения коснутся и глаз. От постоянного воздействия лучей света может появиться "второе веко".
А ранее футуролог Константин Фрумкин заявил, что в будущем на Земле будет меньше секса и больше роботов. В скором времени, по его словам, на планете может упасть уровень рождаемости, причём ниже уровня естественного воспроизводства. Зато вырасти может уровень ожидаемой продолжительности жизни.