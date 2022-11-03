Вучич заявил, что все политики мира знают виновника диверсии на "Северных потоках"

Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", однако лидеры стран "лицемерно" молчат, чтобы не навредить своим государствам. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран. Это лицемерие правит везде. Если произойдёт с "Балканским потоком" — мы переживём", — ответил президент журналистам на вопрос про отопительный сезон.

Он добавил, что ключевые точки газотранспортной системы Сербии, по которой газ из РФ поступает через "Турецкий поток" и "Балканский поток", — это компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций. Вучич заявил, что они тщательно охраняются.

Сербский лидер также добавил, что на данный момент в стране есть 667 миллионов кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах.