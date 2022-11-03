Один из крупнейших турецких банков отпугнул россиян новыми "драконовскими" условиями

Один из крупнейших банков Турции Denizbank резко ужесточил условия для клиентов-россиян. Минимальный размер депозита для российских граждан вырос десять раз — до пяти тысяч долларов, передаёт РБК. Минимальный размер исходящего SWIFT-перевода теперь составляет 10 тысяч долларов, причём необходимость такого перевода придётся подтвердить документально. Новые правила действуют с 2 ноября.

Вместе с тем при открытии счёта в Denizbank менеджеры просят подписать документ, где клиент обязуется не совершать транзакций "за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют". В случае отказа банк может прекратить обслуживание клиента-россиянина, предупредили источники в кредитной организации.