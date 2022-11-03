НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 ноября, 15:51

Один из крупнейших турецких банков отпугнул россиян новыми "драконовскими" условиями

РБК: Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян с 2 ноября

Один из крупнейших банков Турции Denizbank резко ужесточил условия для клиентов-россиян. Минимальный размер депозита для российских граждан вырос десять раз — до пяти тысяч долларов, передаёт РБК. Минимальный размер исходящего SWIFT-перевода теперь составляет 10 тысяч долларов, причём необходимость такого перевода придётся подтвердить документально. Новые правила действуют с 2 ноября.

Вместе с тем при открытии счёта в Denizbank менеджеры просят подписать документ, где клиент обязуется не совершать транзакций "за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют". В случае отказа банк может прекратить обслуживание клиента-россиянина, предупредили источники в кредитной организации.

Турция предложила свою альтернативу картам "Мир"

Турция предложила свою альтернативу картам "Мир"

Напомним, что ещё с середины октября у россиян стали возникать проблемы с открытием карт в Турции. Местные банки не справляются из-за наплыва приезжих, поэтому выставляют дополнительные требования при обслуживании клиентов, чтобы сократить поток. Кроме того, в Турции не осталось банков, использующих российскую платёжную систему "Мир". Турецкие государственные кредитные учреждения Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank ещё в сентябре решили отказаться от использования российской платёжной системы. Это пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Tunahan Turhan

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров