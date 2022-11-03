Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если туда приедет Путин

Если президент России Владимир Путин будет принимать участие в саммите "Группы двадцати" (G20), то украинский лидер Владимир Зеленский откажется там присутствовать. Об этом президент Незалежной заявил на брифинге с журналистами в четверг.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — цитирует его слова агентство УНИАН.

Зеленский добавил, что Украина в любом случае приглашена на саммит и готовится к нему. Недавно он обсудил подготовку к мероприятию с президентом Индонезии Джоко Видодо.