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3 ноября, 16:08

Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если туда приедет Путин

Если президент России Владимир Путин будет принимать участие в саммите "Группы двадцати" (G20), то украинский лидер Владимир Зеленский откажется там присутствовать. Об этом президент Незалежной заявил на брифинге с журналистами в четверг.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — цитирует его слова агентство УНИАН.

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Зеленский добавил, что Украина в любом случае приглашена на саммит и готовится к нему. Недавно он обсудил подготовку к мероприятию с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Что касается президента РФ Владимира Путина, как рассказывал Лайф, он заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил глава государства.

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Getty Images / Alexey Furman

Илья Суриков

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