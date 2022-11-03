Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если туда приедет Путин
Если президент России Владимир Путин будет принимать участие в саммите "Группы двадцати" (G20), то украинский лидер Владимир Зеленский откажется там присутствовать. Об этом президент Незалежной заявил на брифинге с журналистами в четверг.
"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — цитирует его слова агентство УНИАН.
Зеленский добавил, что Украина в любом случае приглашена на саммит и готовится к нему. Недавно он обсудил подготовку к мероприятию с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Что касается президента РФ Владимира Путина, как рассказывал Лайф, он заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил глава государства.
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