Куклачёв рассказал, как помочь бездомным животным

Народный артист РФ, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв станет участником фестиваля "Путь домой" по поиску хозяев бездомным животным. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", мероприятие начнётся 4 ноября.

Куклачёв рассказал, что присоединится к событию 6 ноября. В ДК Горького Северной столицы он поговорит с гостями и предложит им забрать "звёздных" котят. По его словам, людям интереснее именно беседовать со знаменитостями, чем смотреть на их спектакли.

Стоит отметить, что сам артист однажды приютил бездомного кота Бориса — его многие россияне могут вспомнить по рекламным видео. Питомец попал в известную семью благодаря сыну Куклачёва, сейчас он является воспитанником театра.

Кроме того, известный дрессировщик объяснил, как помочь животным, что остались без хозяина. Так, Куклачёв отметил, что их нужно отвезти к ветеринару для того, чтобы проверить на наличие инфекций и провести важные процедуры.