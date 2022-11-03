Куклачёв рассказал, как помочь бездомным животным
Куклачёв станет участником фестиваля "Путь домой" по поиску семьи бездомным животным
Народный артист РФ, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв станет участником фестиваля "Путь домой" по поиску хозяев бездомным животным. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", мероприятие начнётся 4 ноября.
Куклачёв рассказал, что присоединится к событию 6 ноября. В ДК Горького Северной столицы он поговорит с гостями и предложит им забрать "звёздных" котят. По его словам, людям интереснее именно беседовать со знаменитостями, чем смотреть на их спектакли.
Стоит отметить, что сам артист однажды приютил бездомного кота Бориса — его многие россияне могут вспомнить по рекламным видео. Питомец попал в известную семью благодаря сыну Куклачёва, сейчас он является воспитанником театра.
Кроме того, известный дрессировщик объяснил, как помочь животным, что остались без хозяина. Так, Куклачёв отметил, что их нужно отвезти к ветеринару для того, чтобы проверить на наличие инфекций и провести важные процедуры.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие из Хабаровского края спасли в зоне проведения СВО маленького котёнка Симбу, после чего увезли животное домой. По словам одного из солдат, он прибился к ним во время выполнения боевой задачи.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV